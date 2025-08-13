Carbonia, operai al lavoro sui sanpietrini divelti in piazza CiusaLe auto e le moto erano costrette da oltre un anno e compiere deviazioni pericolose fra il parcheggio dei portici e il mercato civico
Dopo tanto tempo e infinite proteste, è stata riparata a Carbonia la pavimentazione di sanpietrini che risultava divelta in piazza Ciusa, in una zona nevralgica del traffico cittadino.
I tozzetti in granito si erano spostati per il cedimento del terreno. Le auto e le moto erano costrette da oltre un anno e compiere deviazioni pericolose fra il parcheggio dei portici e il mercato civico.
Analoghi cedimenti in piazza Rinascita e, da oltre dieci anni, fra via Gramsci e via Slovenia dove le pietre risultano smantellate del tutto.
Una ditta d'appalto del Comune, seguita dall'assessorato alle Manutenzioni guidato da Giuseppe Casti, ha pertanto iniziato gli interventi di riparazione che riguarderanno realtà analoghe a quella di piazza Ciusa.