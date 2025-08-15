Nemmeno il tempo di ritornare alla base dopo l’intervento svolto a Maladroxia, spiaggia di Sant’Antioco, per una ragazza punta da una vespa e per la quale non è stato necessario il trasferimento con il mezzo aereo, che per l’equipaggio dell’elisoccorso della base di Elmas dalla centrale operativa è arrivata un’altra chiamata.

Erano in fase di atterraggio, ma è stata immediata la virata verso Giba, nel basso Sulcis.

Il paziente era un ottantenne, che era stato colpito da un ictus e soccorso dal personale del Soccorso Giba in servizio 118 India, con infermiere a bordo.

L’elicottero dell’Areus è atterrato accanto allo stadio comunale del paese. L’uomo é stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove nei giorni scorsi un altro paziente di 53 anni colpito da Ictus è stato salvato grazie al trattamento col tenecteplase.

