Una discoteca abusiva, alimenti conservati in modo irregolare e lavoratori senza contratto. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Carloforte, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, durante un controllo notturno in un locale dell’isola.

Gli accertamenti, svolti nell’ambito di un servizio coordinato dalla Compagnia, hanno portato alla denuncia in stato di libertà del legale rappresentante della società che gestisce l’attività. Secondo quanto emerso, nel locale era stata organizzata una vera e propria discoteca senza le necessarie autorizzazioni per eventi di intrattenimento.

I militari hanno inoltre riscontrato gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie: in particolare, irregolarità nella gestione dell’HACCP, il sistema di autocontrollo per garantire la sicurezza degli alimenti, e la presenza di circa 10 chili di prodotti privi di tracciabilità, immediatamente sequestrati.

Nel corso del controllo è stato anche accertato l’impiego di tre lavoratori in nero. Le verifiche proseguiranno per valutare eventuali ulteriori responsabilità e sanzioni.

(Unioneonline/Fr.Me.)

