Arrivi senza sosta nel sud Sardegna: tre barchini con 37 migranti a bordoSempre più alto il numero di bambini che approdano sulle coste del Sulcis
Non si fermano gli arrivi di migranti nelle coste del Sud Sardegna. Nella serata di mercoledì altri 37 sono stati intercettati dagli uomini della guardia di finanza e dalla guardia costiera nel mare a sud di Capo Teulada.
I gruppi, su tre barchini differenti, sono stati rintracciati in diversi momenti e scortati fino al porto commerciale di’ Sant’Antioco.
Ad attenderli in banchina il personale di terra e gli uomini della protezione civile Assosulcis, che hanno portato loro dell'acqua e del vestiario, in particolare per i bambini più piccoli, sempre più presenti negli ultimi arrivi.
Sul posto anche il personale del 118 dell’Avas di Sant’Antioco e gli agenti del commissariato di Carbonia.
Tutti, in tarda serata, sono stati trasportati al centro di prima accoglienza di Monastir con il pullman convenzionato.