Non si fermano gli arrivi di migranti nelle coste del Sud Sardegna. Nella serata di mercoledì altri 37 sono stati intercettati dagli uomini della guardia di finanza e dalla guardia costiera nel mare a sud di Capo Teulada.

I gruppi, su tre barchini differenti, sono stati rintracciati in diversi momenti e scortati fino al porto commerciale di’ Sant’Antioco.

I migranti in sosta all’ombra in attesa del trasferimento (Foto: Fabio Murru)
Ad attenderli in banchina il personale di terra e gli uomini della protezione civile Assosulcis, che hanno portato loro dell'acqua e del vestiario,  in particolare per i bambini più piccoli, sempre più presenti negli ultimi arrivi.

Sul posto anche il personale del 118 dell’Avas di Sant’Antioco e gli agenti del commissariato di Carbonia.

Tutti, in tarda serata, sono stati  trasportati al centro di prima accoglienza di Monastir con il pullman convenzionato.

