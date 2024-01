La lunga strada del processo di revisione della condanna inflitta a Beniamino Zuncheddu, pastore di Burcei all’ergastolo da oltre 30 anni quale responsabile (per la giustizia italiana) del triplice omicidio commesso sulle montagne di Sinnai nel gennaio 1991, si avvia ad arrivare al traguardo.

Oggi in Corte d’appello a Roma è in programma l’ultima udienza prima della sentenza. Dalle 14 parleranno il pg Francesco Piantoni, le avvocate di parte civile Alessandra Maria del Rio, Francesca Spanu con la collega Rossana Palmas e l’avvocato Mauro Trogu, difensore di Zuncheddu, poi i giudici si ritireranno in camera di consiglio per decidere se revocare o confermare la condanna inflitta in via definitiva al captato oggi quasi 59enne.

Davanti all’ingresso del Tribunale è in programma una manifestazione a supporto dell’ergastolano organizzata dal partito radicale e sta cominciando ad affluire chi ne prenderà parte. Incerto l’orario della sentenza, tutto dipende dalla durata degli interventi delle parti.

