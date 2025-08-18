Incidente stradale questa sera intorno alle 17 lungo la strada statale 131, al chilometro 139, in agro di Birori. Un’auto, probabilmente a causa dell’asfalto viscido per la pioggia, ha perso aderenza e si è schiantata contro il guardrail. Due le persone a bordo del veicolo, che viaggiavano in direzione Cagliari.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, mentre il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi, prima del trasferimento in ospedale.

Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha provveduto alla regolamentazione del traffico sul tratto interessato.

