Schianto sulla 131 a Birori: auto contro il guardrail, due feritiIl conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto viscido per la pioggia
Incidente stradale questa sera intorno alle 17 lungo la strada statale 131, al chilometro 139, in agro di Birori. Un’auto, probabilmente a causa dell’asfalto viscido per la pioggia, ha perso aderenza e si è schiantata contro il guardrail. Due le persone a bordo del veicolo, che viaggiavano in direzione Cagliari.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, mentre il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi, prima del trasferimento in ospedale.
Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha provveduto alla regolamentazione del traffico sul tratto interessato.
(Unioneonline/v.f.)