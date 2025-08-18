Paura nel tardo pomeriggio a Cagliari, intorno alle 18, per una fuga di gas gpl da una bombola domestica difettosa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del Porto di Cagliari, che hanno subito messo in sicurezza l’edificio interessato.

Per precauzione, nove famiglie sono state fatte evacuare durante le operazioni. Dopo circa un’ora di ventilazione e controlli degli ambienti, è stato confermato che lo stabile era sicuro.

Terminate le verifiche, i residenti hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. Non si registrano feriti né danni gravi.

