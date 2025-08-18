La Proloco di Aglientu: «Premiammo Pippo Baudo, persona di straordinaria umiltà»Nel 2009 al re della tv italiana venne donata la Tazzina d’Oro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il presidente della Proloco di Aglientu, Quinto Zizi, oggi ha voluto ricordare Pippo Baudo, che nel 2009 venne premiato nel centro gallurese con la Tazzina d’Oro. Dice Zizi: «Baudo è stata una persona vicina alla nostra associazione, una persona di straordinaria umiltà e spessore umano. La sua scomparsa ci ha colpito tutti.
Nel 2009 decidemmo di conferirgli il nostro premio, la Tazzina d’Oro. Lui era a Torre delle Stelle e accettò di venire ad Aglientu, quattro ore di viaggio in auto, per ritirare il riconoscimento.
Ci disse che lo avrebbe messo nella sua bacheca, dove c’erano premi prestigiosi. Quello con Baudo è stato un incontro che ci ha colpito, era un grande amico della Sardegna».