Incidente stradale sulla sp81, all’altezza dell’incrocio per la Rotonda, in via Oreste Pieroni, a Sassari. Due vetture, per cause da accertare, si sono scontrate con violenza riportando ingenti danni.

In una delle due vetture c’era una famiglia tedesca, che per precauzione veniva trasportata al pronto Soccorso perché all’interno vi era una bambina.

All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco, dopo aver accertato che non vi era nessuno all’interno delle vetture, mettevano in sicurezza le macchine e lo scenario circostante. Sul posto il 118, Polizia Locale di Sassari e personale della Guardia di Finanza.

© Riproduzione riservata