Tra le sfumature del giallo e del noir c'è anche quella umoristica, naturalmente in versione dark. L'attrice e scrittrice Arianna Porcelli Safonov sarà protagonista il 29 agosto a “Florinas in giallo” con “Sembrava una brava persona”.

Nel monologo da lei scritto e interpretato propone cinque racconti tra suspense e ironia sulla follia di persone cosiddette “normali”, quelle che a prima vista sembrano non poter nuocere a una mosca, e che poi finiscono per compiere delitti di cui nessuno le riteneva capaci. «Sembra assurdo ma i peggiori crimini sono quasi sempre innescati da persone apparentemente normali», dice Arianna Porcelli Safonov.

La XVI edizione di “Florinas in giallo” si svolgerà dal 28 al 31 agosto. La manifestazione è organizzata dal Comune di Florinas, curato dall’Associazione Itinerandia e diretto da Elia Cossu, Maria Luisa Perazzona e Emiliano Longobardi.

© Riproduzione riservata