Sedilo, ufficializzato il programma della festa di San Basilio
Si avvicina a grandi passi la festa di San Basilio, una delle ricorrenze più attese dell’anno dalla comunità sedilese. L’omonimo comitato ha definito un programma ricco di appuntamenti civili, capaci di coinvolgere l’intero paese e i visitatori.
I momenti di preghiera promossi dalla Parrocchia inizieranno invece domenica 31 agosto alle 17.30 con la Novena e i Vespri solenni, per culminare lunedì 1 settembre con la processione e la Messa s delle 11.00. Dal 2 all’8 settembre, ogni sera alle 18.30, si terranno S. Messa e Novena, a sottolineare il forte legame della popolazione con il santo. Accanto agli eventi religiosi, non mancheranno le iniziative di intrattenimento, spettacolo e cultura.
Si parte sabato 30 agosto con “Contigheddos po Argo”, spettacolo in lingua sarda di Antonangelo Liori, arricchito dalle illustrazioni di Lorenzo Iacca e dal dialogo con Tonino Manca. Domenica 31 agosto, spazio ai più piccoli con i giochi in piazza alle 16.00, seguiti alle 22.00 dall’Euphoric Party con la musica di Norman DJ di Radio Supersound.
Lunedì 1 settembre il pomeriggio sarà dedicato alla sfilata tradizionale degli asinelli locali, mentre la sera il pubblico potrà assistere ad “A Bratzos Tentzos”, nuovo progetto musicale che valorizza la tradizione sarda.