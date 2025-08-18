Porto Torres, sicurezza: arrivano due droni per la Polizia localeDue i droni in dotazione alla municipale per il monitoraggio e la sorveglianza della città
La sicurezza nella città di Porto Torres si garantirà anche con l’uso dei droni. Non solo nuove telecamere per presidiare i punti sensibili del territorio, ma ulteriori strumenti per gli agenti della Polizia locale, al comando di Maria Caterina Onida.
Due i droni in dotazione alla municipale per il monitoraggio e la sorveglianza della città, strumenti del modello Dji 4 Pro fly more Combo e un altro Dji 3s fly, finalizzati all’accertamento e alla repressione di situazioni illecite, oppure al monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari, alle azioni di prevenzione e contrasto al degrado urbano, anche in funzione di prevenzione e di repressione degli atti vandalici.
I droni verranno forniti dalla ditta Dronemotions srl con sede ad Albiate (MB). I droni serviranno anche per la vigilanza, la sicurezza e l’integrità del patrimonio pubblico e delle aree che possono essere usate in modo improprio come discariche. Tali strumenti potranno essere utilizzati dagli agenti della Polizia locale durante pattugliamenti ordinari, ma anche in servizi mirati.