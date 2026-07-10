Tentato omicidio a Pattada: blitz dei carabinieri, 4 arrestiAntonello Regaglia era stato ferito a colpi di arma da fuoco la sera del 21 dicembre 2025
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con una maxi operazione all'alba di oggi, i carabinieri hanno arrestato quattro persone nella zona di Pattada, nell'ambito delle indagini per il tentato omicidio di Antonello Regaglia, il 55enne ferito a colpi di arma da fuoco il 21 dicembre 2025 nelle campagne vicino al Monte Lerno.
Per quei fatti i carabinieri della compagnia di Ozieri, due giorni dopo, avevano arrestato Salvatore Becciu, 26 anni di Pattada.
Oggi la svolta nelle indagini, con il blitz cui hanno partecipato più reparti, elicotteri e i Cacciatori di Sardegna.
(Unioneonline)