7 anni e 6 mesi. E’ la condanna chiesta, ieri in tribunale a Sassari, contro un 32enne di Guspini. L’uomo era accusato di rapina impropria perché, secondo l’imputazione, nel 2015 aveva sottratto una borsa in cui vi era del materiale rubato dal punto vendita di Mediaworld a Predda Niedda.

Nella vicenda si era ipotizzato per l'uomo che il reato fosse avvenuto in concorso con una romena di 35 anni, la quale avrebbe nascosto nella borsa i prodotti venendo fermata all’ingresso perché era suonato l’antitaccheggio. In quel frangente l’allora 21enne era intervenuto strappando prima la borsa e allontanandosi per poi tornare e condurre via la donna minacciando, secondo le accuse, un dipendente del punto vendita. Per la 35enne, con sentenza passata in giudicato, vi è già stata una condanna per furto semplice.

Per il 32enne il pm Gianni Caria, ieri in discussione, nelle richieste di pena ha fatto cadere l’aggravante del reato compiuto con più persone sollecitando la condanna citata. Per gli avvocati della difesa, Sergio Porcu e Valentina Porcu, non vi sono prove che il loro cliente abbia commesso i fatti contestati e hanno per questo chiesto l’assoluzione. Il collegio, presieduto da Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla, ha rinviato a settembre per repliche e sentenza.

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