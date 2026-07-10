Quattro arresti per spaccio a Sassari. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti nei giorni scorsi in piazza Mercato in centro storico durante l’attività di controlli ad Alto Impatto. Qui hanno notato alcuni giovani, tra cui dei minorenni, mentre cedevano dosi di droga, confezionate all’istante per essere rivendute al dettaglio. I poliziotti hanno trovato il materiale per il confezionamento e i bilancini di precisione bloccando gli indagati i quali sono stati sottoposti a perquisizione. Questi avevano numerose dosi di hashish già confezionate e pronte per lo spaccio, fatto che ha causato l’arresto in flagranza di tre individui, tra cui un minore.

Una ulteriore verifica, a casa di uno dei fermati, ha consentito di scoprire un ulteriore ed ingente quantitativo della stessa sostanza. Il cui rinvenimento ha fatto scattare l'arresto anche per il padre del minore. È di circa 300 grammi di hashish e 4 arresti il bilancio dell’intervento.

L’udienza di convalida per i 3 maggiorenni si è conclusa con l’emissione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione nelle ore notturne. Il minorenne invece, su disposizione della procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, è stato condotto al Cpa di Quartu Sant'Elena.

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