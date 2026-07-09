Le fiamme colpiscono ancora il territorio comunale di Muros. Due gli incendi che si sono sviluppati nel pomeriggio, divampati a pochi minuti l’uno dall’altro, il primo concentrato nella zona industriale e l’altro in località San Leonardo.

A fuoco un impianto di fotovoltaico nell’area produttiva, per fortuna senza conseguenze per le persone. Sul posto le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento, coordinate dal Corpo forestale, con gli uomini dei vigili del Fuoco, di Forestas e le divise verdi delle Compagnie Barracellari di Muros e Ossi che, grazie al tempestivo intervento hanno consentito di contenere entrambi i roghi, così come risulta fondamentale il ruolo delle vedette per il pronto avvistamento.

«La prevenzione resta fondamentale: la pulizia delle campagne è il modo migliore per ridurre il rischio di incendi e tutelare il nostro territorio», ha detto il sindaco di Muros, Federico Tolu. Sono in corso gli interventi di bonifica e verifica per quantificare i danni agli impianti del fotovoltaico.

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