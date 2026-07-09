La vertenza dell'Aou di Sassari diventa un problema nazionale.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha inviato una nota a Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, riferendo le criticità correlate all'operato del Collegio Sindacale di Garanzia che, si dichiara, sta determinando difficoltà oggettive nel percorso di contrattazione fra le parti.

La discussione in oggetto impegna da tempo lavoratori e sindacati sui ritardi nella certificazione dei fondi contrattuali, la chiusura dei bilanci e l'attuazione degli accordi economici a favore del personale.

In quanto trasmesso al titolare del Mef si segnalano, tra l'altro, secondo le comunicazioni della Regione, «il reiterato rifiuto di concorrere alle deliberazioni anche in presenza della documentazione prevista dalla normativa e il ritardo nella sottoscrizione dei verbali e della relazione al bilancio».

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