Quindici stand allestiti con prodotti freschi e stagionali, a chilometro zero, e presidi per effettuare check up gratuiti e promuovere prevenzione e stili di vita corretti: negli spazi esterni del Mater Olbia Hospital è in corso la Campagna Amica per la Salute, promossa da Coldiretti, che coinvolge settanta ospedali italiani, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza di scegliere una dieta sana, a filiera corta, contro il consumo di prodotti super processati, sempre più associati all'insorgenza di patologie.

«Questa iniziativa ci consente di ribadire il binomio tra buon cibo e salute, che comincia a tavola», ha detto l'amministratore delegato del Mater, Giovanni Paolo D'Incecco Bayard de Volo.

In occasione del mercato contadino, i parcheggi del Mater sono gratuiti per chi acquista i prodotti nei banchi, che saranno aperti fino alle 13. Alla manifestazione partecipa anche la Asl Gallura e sono intervenuti il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, il direttore regionale Coldiretti, Luca Saba, e la presidente Donne Coldiretti nazionale, Maria Francesca Serra.

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