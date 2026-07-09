L’impegno del Comune di Sennori nell’inclusione sociale e nel benessere dei cittadini prosegue con le attività estive 2026 dedicate alle persone con disabilità. Dopo il primo turno di luglio, martedì 14 prenderà il via il secondo appuntamento.

Il programma si svolge già da diverse estati presso il centro Abaf di Platamona e gli stabilimenti attrezzati della costa dove si tengono attività di animazione, giochi sotto l’ombrellone e in acqua bassa, bowling e momenti di socializzazione.

Attività che impegnano i partecipanti in azioni e momenti d'incontro, nell'ambito di un programma studiato per l'inclusione di soggetti disabili. Anche il viaggio di andata e ritorno è pensato come momento di condivisione con musica e canzoni.

Il servizio garantisce l’assistenza continua di operatori qualificati e include il trasporto da e verso il domicilio. Le iscrizioni rimangono aperte fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 368 3687135 o scrivere a coop.lairone@tiscali.it. Il servizio è patrocinato dal Comune di Sennori.

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