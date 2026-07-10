Il Comune dì Bono ha ottenuto un nuovo finanziamento di 3 milioni di euro provenienti dalla Regione-Assessorato ai Lavori Pubblici relativamente a “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del Pai. L’intervento proposto è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato del paese attraverso la realizzazione di un canale scolmatore, destinato a intercettare una quota significativa delle portate di piena provenienti dai bacini imbriferi a monte del Rio Uschi. L’opera consentirà di contenere le portate in ingresso nel canale tombato urbano esistente, convogliandole verso un’asta fluviale esterna all’abitato, con conseguente riduzione del rischio di allagamenti e delle criticità per l’incolumità pubblica, il tessuto urbano, la viabilità e le infrastrutture presenti. Per il sindaco Michele Solinas il finanziamento dell’intervento premia gli sforzi dell’Amministrazione che mette al centro del proprio operato l’incolumità dei propri cittadini da eventi atmosferici violenti e sempre più frequenti.

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