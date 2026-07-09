Oltre 103mila euro di contributi del Comune di Sassari per le manifestazioni sportive solo per il 2025. A comunicare il dato è stata, stamattina in V Commissione a Palazzo Ducale, Nicoletta Puggioni, assessora alle Politiche educative, giovanili e sportive.

Si tratta di un salto netto dai 6.500 euro stanziati nel 2022 con la precedente amministrazione e che, dall’avvento dell’attuale, sono via via cresciuti, partendo dai quasi 50mila del 2024.

Difficile però accontentare tutti, anche in considerazione dell’alto numero di società sportive presenti in città, circa 600, di cui il 10 per cento ha nello statuto l’inclusione di persone con disabilità. A questa realtà risponde il numero risicato di strutture nel territorio, tra le quali le 23 palestre scolastiche assegnate da Palazzo Ducale e che, a breve, andranno a bando per il 2026-2027, mentre altre due, Sacro Cuore e via Ogliastra, sono in fase di ristrutturazione. Sono invece 32 gli impianti sportivi, come ad esempio lo stadio Vanni Sanna della Torres, concessi dal Comune.

Proprio a proposito della struttura in cui gioca la squadra rossoblù, impegnata nel campionato di Serie C, l’assessora, affiancata dal dirigente del settore Roberto Campus e dalla funzionaria Luciana Arru Bartoli, ha ripercorso l’iter che sta portando al rifacimento del campo. «Dalla Lega Pro hanno detto – afferma nell’incontro presieduto da Vannina Masia – che non sarebbe stato più permesso giocare su un manto simile e siamo intervenuti noi con 150mila euro per rimetterlo a posto».

Si è quindi proceduto con un’operazione di rasatura, l’asportazione di quattro metri di terra, i carotaggi per ossigenare il terreno e la ripiantumazione, che avrà bisogno di 45 giorni per attecchire. Ma si conta su un finanziamento regionale per risolvere più a lungo l’annosa questione.

I contributi comunali sono stati però destinati anche ad altre strutture: dal PalaSantoru, per l’impianto di climatizzazione, alle piscine di Lu Fangazzu, per la messa in sicurezza, fino alla Torres Tennis, dove sono in corso i lavori di impermeabilizzazione.

Nel 2026 sono invece in programma altri interventi, tra cui la realizzazione di una piccola tribuna per il campo di baseball di Li Punti e per quello di calcio di viale Adua. Tra gli obiettivi dell’amministrazione c’è infine l’acquisizione delle palestre ex Coni di via Coradduzza e via Prati, sulle quali sono in corso trattative con Sport e Salute, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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