Cambio di guardia all'Unione dei Comuni del Coros, fondata sulla continuità amministrativa ma anche sulla volontà di affrontare insieme le sfide del nostro territorio. È stato eletto all’unanimità presidente Enrico Lobino - sindaco di Florinas, che subentra al presidente uscente Cristian Budroni, e si compone di una nuova giunta composta dagli assessori Toni Faedda, Antonio Ruiu, Gian Mario Ninniri e Francesco Serra. Inoltre nella prima assemblea utile, è stato eletto insieme agli altri assessori Matteo Emanuele Dettori, sindaco di Uri che ricevuto il voto unanime dai colleghi sindaci. Il nuovo presidente lo ha designato quale suo vice.

«Questa duplice attestazione di stima, sia personale che politica, mi stimola a continuare a costruire insieme un’idea di territorio al passo coi tempi che sia in grado di affrontare le nuove sfide con coesione, lungimiranza consapevole delle proprie radici», ha detto Dettori. «Anche in questo storico territorio mi dedicherò al macro settore culturale e turistico con le deleghe al Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, alla Scuola Civica di Musica Ischelios e al Marketing Territoriale – ha aggiunto Dettori -. Gettiamo sin da subito le basi per portare avanti progetti condivisi che sappiano valorizzare e mettere in rete il nostro immenso patrimonio culturale materiale e immateriale».

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