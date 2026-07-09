Pomeriggio impegnativo per i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, intervenuti in due distinti incidenti stradali avvenuti nel giro di poche ore tra la SS 127 bis e la SP 19 bis.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 14.45 lungo la strada statale 127 bis, in direzione di Uri. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita di strada, ha urtato un albero e si è ribaltata più volte, arrestando la propria corsa capovolta.

All’arrivo dei vigili del fuoco il conducente era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I soccorritori lo hanno estratto e affidato al personale del 118, che lo ha trasportato al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Il secondo intervento è stato effettuato alle 17.30 sulla strada provinciale 19 bis, all’ingresso dell’abitato di Olmedo, dove due vetture si sono scontrate per cause ancora da chiarire. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, gli occupanti dei veicoli erano già assistiti dal personale sanitario. Alcuni feriti sono stati trasferiti al Pronto soccorso di Alghero per ulteriori accertamenti.

Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata dagli incidenti. In entrambi gli interventi erano presenti anche il personale del 118, i carabinieri, la polizia stradale e la polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

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