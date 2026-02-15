Controlli straordinari nel centro cittadino da parte dei carabinieri della Compagnia di Alghero dopo le rapine e le spaccate delle ultime settimane. Nella serata di venerdì i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un servizio coordinato ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme amministrative e sanitarie.

Nel corso dell’operazione sono state identificate complessivamente 67 persone e controllati 31 veicoli. Durante le verifiche, un giovane già noto alle forze dell’ordine è stato fermato mentre si trovava a bordo della propria auto e trovato in possesso di uno sfollagente telescopico, una sorta di manganello e di circa 4 grammi di hashish.

Nella stessa serata i carabinieri dei nuclei Antisofisticazioni e Sanità e dell’ Ispettorato del Lavoro di Sassari si sono concentrati sulle attività di ristorazione. Sono state accertate violazioni in materia igienico-sanitaria e, in un locale, è stata riscontrata anche la presenza di un lavoratore irregolare. Per il gestore dell’attività sono scattate sanzioni amministrative per 7.000 euro.

