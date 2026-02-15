l’incendio
15 febbraio 2026 alle 12:20
Sassari, auto a fuoco in via LobinaSul posto vigili del fuoco e carabinieri
Auto a fuoco stamattina alle 6.30 a Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di una autovettura in via Lobina 8, all’interno di un cortile Area. I pompieri sono riusciti a estinguere le fiamme prima che si propagassero. Sul posto anche i carabinieri della squadra Radiomobile di Sassari.
