Emergenza pioggia nel quartiere di Latte Dolce a Sassari. L’acqua, caduta copiosa negli ultimi giorni, ha creato diversi disagi e, in alcuni casi, ha costretto i residenti a lasciare le proprie abitazioni.

È accaduto ieri in via Amundsen dove una casa all’ultimo piano è stata letteralmente allagata, dalla cucina al salone al bagno. «Sono venuti a togliere il cartone catramato - riferiscono gli abitanti- perché, a causa del forte vento, rischiava di cadere giù. Così però ha cominciato a piovere dentro». Tre persone, due donne e una bambina di 7 anni, hanno dovuto abbandonare l’appartamento, invivibile, mentre l’acqua continuava a cadere finendo, sembrerebbe, anche nelle abitazioni sottostanti.

Ma l’allarme si è vissuto pure in altre zone del quartiere dove dai soffitti si sono staccati pezzi di intonaco rendendo pericolosa la permanenza e inducendo gli abitanti ad andarsene.

