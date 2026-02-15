Allagata la Statale 128 bis, strada chiusa all’altezza di OzieriL’acqua ha invaso la carreggiata dopo l’esondazione del fiume Betule
Allagata la Statale 128 bis, la “Centrale sarda”. Con l’esondazione del fiume Betule l’acqua ha invaso la carreggiata portando alla chiusura al traffico della strada, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Ozieri.
Un provvedimento, riferisce Anas, necessario per garantire la sicurezza della circolazione. Il personale Anas è sul posto per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Il traffico è momentaneamente deviato lungo la viabilità locale.
(Unioneonline)