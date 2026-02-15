vigili del fuoco
15 febbraio 2026 alle 09:56
Paura nella notte a Sorso: tre auto in fiammeL’incendio è divampato da un veicolo e si è esteso agli altri due parcheggiati accanto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Fiamme nella notte a Sorso. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute alle 6.30, in via Tuveri per spegnere l’incendio di un’auto parcheggiata in prossimità dell’abitazione del proprietario.
Non è bastato l’intervento tempestivo dei caschi rossi per evitare per evitare che le fiamme si propagassero alle due auto vicine.
Non si registrano feriti. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi e le indagini.Non si esclude l’atto doloso.
© Riproduzione riservata