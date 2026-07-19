Continuano gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente di Solanas, sulla nuova Orientale, che nella tarda mattinata di ieri è costato la vita all'operaio e giardiniere di Settimo San Pietro Giuliano Ortu, 50 anni, e a Ruggero Monaco, 77 anni, romano ma da anni residente a Quartu.

Della vicenda si occupano i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Quartu e i militari di Burcei intervenuti sul posto coordinati dal maggiore Michele Cerri e dal luogotenente Vittorio Piras che guidano l'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per chiarire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità. L’ipotesi è che possa esserci stata un’invasione di corsia.

Lo scontro è avvenuto fra un Van con a bordo un gruppo di turisti inglesi che stavano raggiungendo Villasimius e un’utilitaria con a bordo le due vittime. Dopo la collisione l’utilitaria è stata tamponata da un’altra vettura, i cui occupanti hanno riportato solo contusioni. L’impatto ha innescato un incendio, che ha raggiunto la vegetazione circostante e che è stato domato dall’intervento di alcuni mezzi aerei.

I carabinieri hanno raccolto anche diverse testimonianze, ora si guarda con attenzione anche alle immagini delle telecamere dell'Anas piazzate lungo la strada. Intanto, grande è il cordoglio a Settimo e a Quartu per la morte di Ortu e Monaco, persone conosciute e stimate.

© Riproduzione riservata