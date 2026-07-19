Solanas, la ricostruzione: le due vittime viaggiavano assieme, poi lo scontro con il Van. Un’invasione di corsia?Proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica della collisione che ha coinvolto tre veicoli sulla 125 Var, costata la vita a Ruggero Monaco e Giuliano Ortu
Continuano gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente di Solanas, sulla nuova Orientale, che nella tarda mattinata di ieri è costato la vita all'operaio e giardiniere di Settimo San Pietro Giuliano Ortu, 50 anni, e a Ruggero Monaco, 77 anni, romano ma da anni residente a Quartu.
Della vicenda si occupano i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Quartu e i militari di Burcei intervenuti sul posto coordinati dal maggiore Michele Cerri e dal luogotenente Vittorio Piras che guidano l'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per chiarire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità. L’ipotesi è che possa esserci stata un’invasione di corsia.
Lo scontro è avvenuto fra un Van con a bordo un gruppo di turisti inglesi che stavano raggiungendo Villasimius e un’utilitaria con a bordo le due vittime. Dopo la collisione l’utilitaria è stata tamponata da un’altra vettura, i cui occupanti hanno riportato solo contusioni. L’impatto ha innescato un incendio, che ha raggiunto la vegetazione circostante e che è stato domato dall’intervento di alcuni mezzi aerei.
I carabinieri hanno raccolto anche diverse testimonianze, ora si guarda con attenzione anche alle immagini delle telecamere dell'Anas piazzate lungo la strada. Intanto, grande è il cordoglio a Settimo e a Quartu per la morte di Ortu e Monaco, persone conosciute e stimate.