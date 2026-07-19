Quartu, la piazzetta in via Marconi trasformata in un letamaioÈ già pronto un progetto di riqualificazione della piazzetta che per ora però resta in balia degli incivili
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Sarebbe dovuto rinascere a nuova vita invece dopo la demolizione del vecchio chiosco che un tempo ospitava un’edicola, il parchetto tra le vie Marconi e Merello, è un letamaio.
Questa mattina lo scenario desolante era sotto gli occhi di tutti: da una parte i cestini per la raccolta di carta, plastica e vetro colmi e pieni di qualsiasi cosa e ai loro piedi cumuli di rifiuti. Poco più in là i soliti contenitori per la raccolta degli abiti usati circondati di buste e abiti gettati nel prato. Un’indecenza che va avanti da tempo e nonostante le richieste dei residenti, i contenitori, sistemati in via soltanto sperimentale sono ancora lì. Erano stati spostati da via San Francesco perché presi di mira dagli incivili, ma cambiata la zona non è cambiata la musica.
«Le condizioni di questa piazzetta sono davvero indecenti» dice una passante, Maria Perra:«La gente ormai non ha più rispetto per niente. Io a questo punto toglierei anche i cestini visto che li riducono così. Ma soprattutto bisognerebbe aumentare i controlli, perché ci sono anche i proprietari dei cani che non raccolgono gli escrementi dei loro animali che sono dappertutto».
È già pronto un progetto di riqualificazione della piazzetta che per ora però resta in balia degli incivili. Il chiosco, pericolante e pericoloso, ancora di proprietà dei concessionari, era stato buttato giù dal Comune, dopo che i concessionari non avevano rispettato l'ordinanza di demolizione.