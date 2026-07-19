Ancora un successo per Mandas nel Torneo de sa Murra di Villanovatulo. A conquistare il primo posto nella quinta edizione della manifestazione sono stati Davide Perra e Cristian Spano, che hanno preceduto le coppie di Serri, Villanovatulo e Laconi, rispettivamente seconda, terza e quarta classificata. Per Perra e Spano si tratta dell'ennesima conferma in una stagione da protagonisti. I due murrai, infatti, sono anche i campioni regionali in carica, titolo conquistato al Torneo regionale di murra 2026 disputato proprio a Mandas, dove hanno superato in finale Carlo Allegria e Leonardo Dionis di Jerzu al termine di una sfida molto combattuta.

Oltre ai risultati sul campo, Perra e Spano rappresentano un punto di riferimento per il movimento isolano: da sedici anni organizzano il Torneo regionale di Mandas, appuntamento che richiama ogni anno giocatori provenienti da tutta la Sardegna e anche dalla Penisola, contribuendo alla valorizzazione di una tradizione profondamente radicata nell’Isola. Il successo ottenuto a Villanovatulo conferma ancora una volta il valore della coppia mandarese, capace di imporsi in un torneo che ha visto la partecipazione di alcune delle migliori formazioni del panorama regionale e che continua a rappresentare uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della murra.

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