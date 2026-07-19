Selargius, ladro seriale nella chiesa di Su Planu: «Ruba microfoni e ventilatori»Don Giuseppe Camboni: «Denunce già presentate ma finora non è stato preso»
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La scia di furti è lunga, e nel mirino c’è sempre la chiesa Spirito Santo di Su Planu.
A denunciarlo è lo stesso parroco Giuseppe Camboni nella pagina Facebook della chiesa di quartiere: «Da qualche tempo un certo signore, e sempre lo stesso, si aggira nel quartiere di Su Planu, sempre tra le 11 e mezzogiorno, con intenzioni malevole».
Nel giro degli ultimi tre giorni dalla chiesa dello Spirito Santo sono stati rubati un ventilatore, i microfoni dall’altare, numerosi giornali e altri piccoli oggetti.
«A quanti dovessero intercettarlo dentro la chiesa, chiedo la cortesia di vigilare e, nel caso, di avvisare il parroco, don Giuseppe, o direttamente il 112. Sono state già presentate diverse denunce ma senza ancora nessun intervento».