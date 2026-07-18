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18 luglio 2026 alle 13:21aggiornato il 18 luglio 2026 alle 13:23
«Una gioia così grande»: fiocco azzurro per Fedez e Giulia HoneggerIl rapper di nuovo papà. Sui social il lieto annuncio della nascita di un maschietto accompagnato da alcuni teneri scatti
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Fedez di nuovo papà. La nuova compagna del cantante, Giulia Honegger, ha dato alla luce un bebè all’ospedale San Raffaele di Milano: Edoardo.
Il lieto annuncio è stato dato dal rapper, al secolo Federico Lucia, con un post sui social accompagnato da alcuni scatti e dalla didascalia: “Una gioia così grande”.
Per Fedez è il terzo figlio, dopo i due della precedente relazione con l’ex moglie Chiara Ferragni.
(Unioneonline)
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