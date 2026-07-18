Fedez di nuovo papà. La nuova compagna del cantante, Giulia Honegger, ha dato alla luce un bebè all’ospedale San Raffaele di Milano: Edoardo. 

Il lieto annuncio è stato dato dal rapper, al secolo Federico Lucia, con un post sui social accompagnato da alcuni scatti e dalla didascalia: “Una gioia così grande”.

Per Fedez è il terzo figlio, dopo i due della precedente relazione con l’ex moglie Chiara Ferragni. 

(Unioneonline)

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