Grande successo per il Quartu Beer fest, la festa della birra in salsa quartese organizzata dalla Pro loco. Tantissime persone hanno affollato piazza Azuni, tra la musica sul palco e gli stand dei birrifici artigianali sistemati in via Marconi.

Una festa che ha riempito anche le strade vicine fino a tarda notte, con tanti giovani, rendendo la città viva come non si vedeva da tempo. E anche il traffico, deviato nelle strade parallele, ha bene o male retto l’urto perché come ha detto Francesca Pillolla in coda per svoltare in via Brigata Sassari: «Ovunque quando c’è un concerto o una festa c’è un po’ di traffico. Ma ben vengano queste iniziative. Pazienza poi se devi fare un po’ di coda non sarà così terribile».

In piazza è stata festa grande con il concerto dei Sikitikis che ha richiamato un pubblico arrivato anche dagli altri centri. «Io sono venuta da Cagliari perché sapevo che c’era questa iniziativa» dice Anna Pinna 75 anni, «con questo caldo che ci tiene prigionieri in casa, è bello almeno la sera poter uscire dove c’è qualcosa».

Seduta accanto a lei Graziella Castoni aggiunge, «la zona pedonale qui in piazza per queste iniziative va benissimo. Quello che non va bene sono tutti i negozi chiusi qui attorno. Ma che senso ha lasciare tutto chiuso quando ci sono iniziative come questa?».

E in effetti, tranne bar (nemmeno tutti) e ristoranti, la serrata è generale ma non è certo la prima volta. Soddisfatto il presidente della Pro loco Stefano Lai, «siamo contenti di essere tornati in piazza Azuni dopo l’esperienza positiva del carnevale. Come abbiamo già detto in diverse occasioni puntiamo a coinvolgere le diverse zone della città e del litorale con le iniziative in modo da attirare anche i turisti che si trovano nel litorale».

E infatti ad agosto si torna nella costa con la sagra del maialetto il primo agosto a cui seguirà la sagra del pesce mentre in centro all’ex caserma in via Roma continua la rassegna Notti in musica.

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