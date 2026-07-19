Grave incidente a Macchiareddu, nel territorio di Assemini. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate lateralmente sulla strada provinciale 1, uno due veicoli si è ribaltato.

In seguito allo scontro sono rimasti feriti due giovani: un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 35.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi. Il 25enne è stato accompagnato in codice rosso al Brotzu. La 35enne, invece, è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto: dopo essere stata messa in salvo, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico.

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