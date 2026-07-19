Solanas, sul bagnasciuga la carcassa di una caretta carettaSul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale
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Una carcassa di caretta caretta è stata ritrovata stamattina nel bagnasciuga della spiaggia di Solanas invasa da turisti.
Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia della Polizia locale di Sinnai, composta dall'Assistente Valentina Asuni e dall'Agente Andrea Sanna.
Si è poi provveduto alla rimozione della stessa carcassa tramite il servizio Veterinario della ASL intervenuto con la dottoressa Elena Tessitore.
Si stata cercando ora di risalire alla causa della morte della Caretta caretta. Già eseguita la rimozione dalla spiaggia, così come è stato disposto lo smaltimento che sarà eseguito dalla Società COSIR.