Pula, a Santa Margherita oggi la sagra del maialetto arrostoUn appuntamento che unisce gastronomia, tradizione e momenti di svago
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La tradizione e i sapori della cucina sarda tornano protagonisti a Santa Margherita di Pula con la sagra del maialetto arrosto, in programma oggi, a partire dalle 20.30, in piazza Giovanni Paolo II.
L'iniziativa, organizzata dall'associazione Santa Margherita con il patrocinio del Comune di Pula, si propone di valorizzare uno dei piatti simbolo della gastronomia isolana, offrendo una serata all'insegna della convivialità, della buona cucina e dell'intrattenimento.
Ad animare la serata saranno l'intrattenimento musicale curato dalla Proloco di Pula e la musica da ballo con DJ Robina Evolution, per un appuntamento che unisce gastronomia, tradizione e momenti di svago.
La manifestazione rappresenta un'occasione per residenti e visitatori di ritrovarsi nel cuore della borgata di Santa Margherita e condividere una serata dedicata ai sapori autentici della Sardegna, in uno dei luoghi più suggestivi del litorale di Pula.