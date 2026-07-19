Orgoglio sardo nel lago di Garda: record mondiale per il Sub SinnaiA guidare il gruppo uno straordinario Davide Carrera, che si conferma campione nella specialità “bipinne”
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Grande impresa del Sub Sinnai ai Campionati Italiani di apnea outdoor, organizzati quest'anno nelle acque del Lago di Garda. Grande la soddisfazione dei sardi per i risultati ottenuti e l'inusuale esperienza in acqua dolce.
Gli otto atleti schierati dalla società sinnaese hanno conquisto un prestigioso record mondiale, un secondo posto e due terzi posti.
Nella classifica generale a squadre, il Sub Sinnai ha ottenuto un meritatissimo quarto posto su 33 società partecipanti e prima tra le società sarde.
A guidare il gruppo uno straordinario Davide Carrera, che si conferma campione del mondo nella specialità "bipinne" con la profondità di -94 mt, affiancato dalle eccellenti prestazioni del maestro di apnea Paolo Granata e degli atleti Andrea Bellosi, Giovanna Pettinau, Luisa Atzori, Danilo Casale, Augusto Marrocu e Davide Murru.
A supporto della squadra nelle fasi di allenamento e preparazione è stato fondamentale il contributo dell'istruttore Andrea Carboni. Un medagliere che premia il sacrificio e l'orgoglio di una squadra che fin dal 1977 rappresenta l'eccellenza della subacquea.