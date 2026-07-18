Si aggrava e diventa pesantissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 13 lungo la Strada Statale 125 var, al chilometro 14, a Solanas, nelle immediate vicinanze della galleria "Galleria Arcu Sa Porta".

Per cause che sono tuttora in corso di accertamento, tre veicoli sarebbero rimasti coinvolti in un violento scontro frontale, a seguito del quale si è sviluppato un incendio che ha completamente avvolto due mezzi.

Il bilancio provvisorio del sinistro è grave: due morti e 12 persone ferite. Nove di loro sono state trasportate d'urgenza in ospedale da varie ambulanze del 118, mentre altre quattro sono state medicate sul posto.

Un uomo è deceduto dopo essere stato trasportato nel piazzale del vicino distributore, nonostante le prolungate manovre di rianimazione eseguite sul posto dal personale sanitario. Si tratta di un turista originario di Roma, di 78 anni. L'altra vittima è morta all’ospedale Santissima Trinità, dove era stata trasportata a bordo di una Mike del 118: viaggiava sul Van.

Il video dell'incendio alla vegetazione innescato dall'impatto

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il chilometro 8 e il chilometro 14.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu, i vigili del fuoco e il personale dell'Anas. I militari della stazione di Burcei hanno gestito la viabilità.

Per domare le fiamme divampate tra la vegetazione dopo che i mezzi hanno preso fuoco è stato necessario l’intervento di quattro elicotteri e del Canadair coordinati dal Corpo Forestale.

(Unioneonline)

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