«La zona Industriale di Selargius perde uno dei suoi volti più rappresentativi». Il consorzio degli imprenditori che lavorano oltre la 554 ricorda il presidente Rodolfo Monaco, morto nel tragico incidente della Statale 125, alle porte di Solanas.

Monaco, 78 anni, residente nel litorale di Quartu, era da anni punto di riferimento della zona industriale selargina, promotore del consorzio e in prima linea nelle battaglie per migliorare la sicurezza della 554.

«Un imprenditore e un uomo che ha dedicato una parte importante della propria vita alla crescita dell'area industriale, della quale fu anche uno dei primi a credere, scegliendo di insediarvi la propria impresa quando ancora in pochi ne intuivano le potenzialità», ricordano dal consorzio Zais.

«Negli ultimi anni la sua voce è stata tra le più ferme nel chiedere maggiore sicurezza per la viabilità, denunciando le criticità della Statale 554 e di altre arterie fondamentali per il nostro territorio. Fa riflettere il destino di un uomo che, in passato, con la sua impresa contribuiva a costruire strade e che oggi ci lascia proprio a causa di un tragico incidente avvenuto su un'altra strada che da tempo richiama attenzione e prudenza. Una coincidenza che colpisce profondamente e che invita tutti a non abbassare mai la guardia sul tema della sicurezza stradale. Pur non essendo selargino, Rodolfo Monaco aveva scelto questa comunità imprenditoriale come casa, mettendosi al servizio di tutti con determinazione, equilibrio e senso delle istituzioni. Un coraggio che oggi si è fermato, ma che lascia un segno nella storia della nostra zona industriale».

Anche il sindaco Gigi Concu ha voluto ricordarlo sui social: «Era un uomo attivo e impegnato nel nostro territorio, a capo della Zais, l’associazione che riunisce gli imprenditori della zona industriale. Tra le sue battaglie vi era quella per la messa in sicurezza della 554, quella stessa sicurezza che questo pomeriggio è venuta meno in un’altra strada, la 125, macchiata di sangue e che porta altra sofferenza nella nostra comunità. A nome personale e dell’intera amministrazione comunale», aggiunge Concu. «Mi stringo ai parenti, familiari e amici, a tutti loro porgo le più sentite condoglianze».

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