Festeggiamenti oggi a Usini per i 100 anni dell'ingegnere Antonio Virdis. E' il Comune a celebrare la ricorrenza con il suo primo cittadino, Gian Luigi Testoni, affiancato dal sindaco metropolitano, Giuseppe Mascia.

"L'ingegner Virdis- dichiara Testoni- è una figura storica profondamente legata alla nostra comunità. Tra i suoi importanti contributi vi è la redazione del Programma di Fabbricazione del Comune di Usini, elaborato nel 1977 e successivamente adattato e approvato con decreto dell'Assessore competente il 20 dicembre 1983".

"Professionista di grande valore- continua- ha sempre dimostrato un sincero affetto e un profondo attaccamento al nostro Paese, contribuendo con il suo lavoro alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. A nome dell'Amministrazione Comunale e di tutta la comunità Usinese, desideriamo rivolgergli i nostri più sentiti auguri, con l'auspicio che possa continuare a vivere ancora tanti anni circondato dall'affetto dei suoi cari e di tutti gli amici".

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