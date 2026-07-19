«Ero in prima fila e, tra tutti, ha scelto me». Un sogno diventato realtà per Elena Di Martino, 24enne di Cagliari, che durante il primo concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano (il secondo è stato poi annullato per una violenta grandinata) è stata selezionata dalla star portoricana per salire nell'ormai celebre "casita".

Un momento clou di tutti i live del rapper più famoso del mondo, immortalato dai video virali sui social, e che per la giovane sarda, fan di Benito Antonio Martinez Ocasio fin dall'adolescenza, resterà un ricordo indelebile.

«Avevo un cartellone che mi sembrava avesse attirato la sua attenzione e ho pensato che forse avrebbe potuto scegliere proprio me, ma quando mi sono trovata davanti a lui mi sembrava impossibile, una situazione così folle che facevo fatica a crederci». Poi la felicità e il lungo abbraccio: «È durato più di quanto mi aspettassi, un gesto spontaneo e affettuoso».

Elena oggi vive a Parigi, lavora nel marketing, parla quattro lingue e ha da poco concluso un'esperienza in Sudamerica. Eppure il legame con la sua terra resta fortissimo.

«Da quando sono partita non sono mai stata così fiera del luogo da cui provengo». E la nostalgia non manca: «So che tornerò sempre a casa, magari di nuovo a viverci. Come dice Bad Bunny, "nadie sabe lo que va a pasar mañana". Nessuno sa cosa accadrà domani».

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