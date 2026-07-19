Settimo San Pietro, basta aule troppe calde: arrivano i condizionatoriIl Comune pronto a installare gli impianti nei nei tre plessi della scuola dell’infanzia
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Con un contributo di 70mila euro, il Comune di Settimo San Pietro installerà nuovi climatizzatori nei tre plessi della scuola dell'Infanzia del paese. «La decisione – si legge in un documento - è stata presa dalla Giunta comunale dopo l’impegno assunto con le famiglie e l’Istituto Comprensivo di Settimo per dotare i fabbricati scolastici degli impianti di condizionamento necessari. Una necessità urgente imposta dal cambiamento climatico, che ormai da qualche anno, causa ondate di calore anticipate, già nei mesi di maggio e giugno ma anche poi nei mesi di settembre ed ottobre».
«La realizzazione di questo progetto - assicura il sindaco Gigi Puddu - dovrebbe consentire di avere gli impianti installati ed in funzione per l’inizio del prossimo anno scolastico 2026/2027».
Nella stessa seduta la Giunta comunale ha approvato anche la proposta di delibera con la quale la Giunta Comunale conferma l’attenzione verso gli studenti meritevoli prevedendo anche quest’anno l’istituzione delle borse di studio comunali da attribuire agli studenti iscritti all’anno scolastico 2025/2026 nelle scuole secondarie di 1º e 2º grado.
La novità di quest’anno è che, per consentire un maggior accesso al beneficio, il limite ISEE è stato innalzato da 14.650 a 20mila euro.
Raffaele Serreli