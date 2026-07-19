Muravera, ad agosto ritorna l'isola pedonale lungo la via RomaLo ha comunicato l’amministrazione comunale
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Isola pedonale in via Roma a Muravera in occasione degli eventi principali dell’estate. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale assieme, appunto, alle date.
Il tratto centrale della via Roma resterà chiuso al traffico per 13 sere nel mese di agosto. Si parte il 2 agosto in occasione di “Muravera a Cavallo”, poi il 3 (Schiuma Party) e venerdì 7 per il carnevale estivo “Maskaras” (appuntamento in grado di richiamare ogni anno oltre diecimila turisti). L’orario dell’isola pedonale varia in base all’evento: si parte dalle 21 ma talvolta la chiusura sarà anticipata alle 20 o alle 19.
Tra le novità, oltre al gran ritorno di “Muravera a Cavallo”, c’è la corsa delle botti in programma il 21 agosto assieme al “Muravera Wine&Food”. C’è molta attesa anche per Su Cumbidu, il 14 agosto: le grandi tavolate per la strada pensate per offrire la cena tipica ai turisti.
Da parte del Comune di Muravera c’è anche un invito ai cittadini a prendere nota del calendario “per ricordarsi di non lasciare posteggiata l’auto in via Roma in queste date”. L’isola pedonale è prevista anche dal primo al 5 settembre in occasione di Invaso Festival che si terrà a Muravera per il quarto anno consecutivo.