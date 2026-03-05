Grande commozione in una mattinata fatta di struggenti ricordi col pensiero anche ai soldati della Brigata Sassari impegnati in Libano.

Una cerimonia davvero particolare quella che si è tenuta a Sinnai per commemorare il 111esimo anniversario della fondazione del 151esimo Reggimento fanteria “Sassari”, storico reparto della Brigata Sassari che proprio a Sinnai ebbe i suoi natali nel marzo del 1915.

Il raduno si è svolto nella piazza del quartiere di Sant’Isidoro dove nel 1988 il Comune realizzò la Piazzetta Brigata Sassari con un cippo in granito rosa in ricordo della nascita del Reggimento e da dove poi i soldati partirono per il porto di Cagliari attraversando il paese a piedi.

Grandissima emozione fra i presenti soprattutto quando sono riecheggiati i nomi (letti dal sottufficiale in pensione Andrea Atzeni) dei soldati di Sinnai della Brigata morti nella prima guerra mondiale.

Con la sindaca Barbara Pusceddu, i vertici della Brigata Sassari e del 151esimo Reggimento, la banda della Brigata Sassari, rappresentanze dei carabinieri, dei Vigili del fuoco, della Marina e dell’Aereonautica militare.

Tra i presenti il generale il Generale Stefano Scano del Comando militare Sardegna, il Colonnello Andrea Pigliaroli, comandante del 151esimo Reggimento della Brigata Sassari, il generale Nicolò Manca, ora in pensione, primo comandante della Brigata Sassari.

Durante la cerimonia è anche emersa la testimonianza che fu raccolta in quegli anni in paese di un ragazzino, figlio dell’allora sacrestano del paese, che vide i soldati sfilare, partendo dalla Piazza Sant’Isidoro. Da lì, quel giorno partirono per il fronte anche ragazzi sardi, 18 dei quali non sono mai tornati.

Durante la cerimonia, all’alzabandiera è seguita la deposizione e la benedizione della corona d’alloro, quindi l’appello dei Caduti e la tradizionale preghiera del soldato.

La commemorazione si è conclusa con un breve saluto musicale della Banda della Brigata Sassari, diretta dal sergente maggiore Andrea Cardia, sinnaese.

Proprio la banda della Brigata ha accompagnato i momenti iniziali e finali della cerimonia. Non è mancata neppure un poesia in sardo del poeta Ignazio Cappai sulle gesta della Brigata. La cerimonia si è chiusa con l'intervento della sindaca Pusceddu.

