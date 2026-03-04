Oltre mezzo chilo di droga e 2.500 euro in contanti. È quanto hanno trovato i carabinieri della Compagnia di Quartu a casa di un 22enne del posto, incensurato e disoccupato, arrestato per spaccio di droga.

I militari hanno intimato l’alt al giovane nel corso di un normale servizio di pattugliamento della circolazione stradale. L’atteggiamento del 22enne ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di vederci chiaro e procedere con la perquisizione personale e del veicolo. Trovata la droga, hanno esteso le operazioni a casa del giovane.

In totale sono stati trovati 565 grammi di marijuana e 4 di hashish, oltre ai contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento dello spaccio. Il giovane è stato portato nel carcere di Uta.

(Unioneonline)

