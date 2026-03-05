il dramma
05 marzo 2026 alle 07:44
Gonnosfanadiga, malore in auto: uomo accosta e muoreSul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un uomo è morto dopo essersi fermato in strada ed essere sceso dalla propria auto. È successo a Gonnosfanadiga poco dopo le 7.
Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe deceduto per un malore. Non si tratterebbe quindi di un incidente. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto.
© Riproduzione riservata