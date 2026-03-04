La voglia di nascere era troppa, l’attesa ormai insopportabile. Così la piccola ha deciso di venire al mondo prima ancora che la mamma riuscisse a varcare l’ingresso dell’ospedale: è nata in macchina, proprio davanti al padiglione L del Santissima Trinità di Cagliari.

Un arrivo improvviso e inaspettato che avrebbe potuto trasformarsi in un’emergenza. E invece è diventato un piccolo grande miracolo, consumato sotto gli occhi increduli e commossi della super mamma e del papà.

Accanto a loro, prontissima, l’equipe medica che ha lasciato il reparto per correre verso l’auto e assistere la donna. Sul posto sono arrivati anche gli infermieri, le ostetriche, le pediatre, due anestesisti. La forza della mamma, il sostegno instancabile del papà e la competenza del personale medico hanno fatto il resto. «È stato un parto bellissimo», confermano dall’ospedale. Dunque, una storia a lieto fine e un nuovo fiocco rosa in reparto.

© Riproduzione riservata