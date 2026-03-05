Momenti di apprensione questa mattina a Sinnai, in via Roma, all’incrocio con via Puccini, dove un’autovettura ha preso fuoco mentre era in marcia. Il mezzo, una Fiat Idea, stava circolando regolarmente quando il conducente ha notato del fumo provenire dal vano motore. L’automobilista ha quindi accostato immediatamente e parcheggiato il mezzo, accorgendosi poco dopo che dal cofano si era sviluppato un incendio.

Provvidenziale l’intervento degli operatori del vicino distributore Esso che, utilizzando gli estintori in dotazione, sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme evitando che la situazione potesse degenerare.

Nel frattempo, è stata allertata una pattuglia dei motociclisti della Polizia Locale di Sinnai, che è intervenuta per mettere in sicurezza l’area. Gli agenti hanno delimitato la zona con nastro segnaletico, impedendo a passanti e curiosi di avvicinarsi.

Sul posto sono quindi arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno completato le operazioni di bonifica e messo definitivamente in sicurezza il veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti. I danni risultano limitati esclusivamente all’automobile

