Soccorsi in azione sulla Strada Provinciale 22, in territorio di Ballao, dove per cause ancora da accertare si sono scontrati una macchina e un autocarro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno provveduto a liberare il conducente dell’auto, rimasto ferito, e ad affidarlo al personale sanitario per il trasporto con l'elisoccorso in ospedale con codice rosso.

La squadra del 115 si è poi occupata della messa in sicurezza della strada, rimasta temporaneamente interdetta al transito sino alla rimozione dei veicoli coinvolti dalla carreggiata.

Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi di legge.

(Unioneonline)

