Scontro sulla Sp 22 a Ballao: un ferito in codice rossoCoinvolti nell’impatto un autocarro e una macchina. Sul posto 115, elisoccorso e forze dell’ordine
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Soccorsi in azione sulla Strada Provinciale 22, in territorio di Ballao, dove per cause ancora da accertare si sono scontrati una macchina e un autocarro.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, che hanno provveduto a liberare il conducente dell’auto, rimasto ferito, e ad affidarlo al personale sanitario per il trasporto con l'elisoccorso in ospedale con codice rosso.
La squadra del 115 si è poi occupata della messa in sicurezza della strada, rimasta temporaneamente interdetta al transito sino alla rimozione dei veicoli coinvolti dalla carreggiata.
Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi di legge.
(Unioneonline)